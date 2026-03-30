記事ポイント福島中央テレビで縦型ショートドラマの地上波放送が初めて実現2026年4月7日（火）22:54〜スタート、全12回・福島県内放送累計再生120億回突破のごっこ倶楽部所属・早坂架威が監督・主演 福島中央テレビとクリエーター集団「ごっこ倶楽部」がタッグを組み、縦型ショートドラマの地上波放送が初めてスタートします。番組名は「早坂架威のごっこ倶楽部TV」で、2026年4月7日（火）より毎週火曜22:54〜23:00に放送され