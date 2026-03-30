ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。今回は全国のゲームセンターなどに2026年3月27日より順次投入される「MARVEL＆ youマスコットVol.5」を紹介します！ セガプライズ「MARVEL＆ youマスコットVol.5」 投入時期：2026年3月27日より順次サイズ：全長約7×4×10cm種類：全4種（スパイダーマン、アイアンマン、キャプテン・