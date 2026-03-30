ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は2026年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『NHKいないいないばあっ！』グッズを紹介します！ セガプライズ『NHKいないいないばあっ！』グッズ 登場時期：2026年3月より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど NHK Eテレの番組『いないいないばあっ！』グッズが、2026年3月も