各国でポピュリズムや政治的二極化が進む中、SNSによる情報環境の変化がその原因のひとつであると指摘されています。経済紙のフィナンシャル・タイムズでコラムニスト兼主任データレポーターを務めるジョン・バーン・マードック氏が、チャットAIはSNSとは対照的に人々を極端な意見から遠ざけ、より穏健な立場に導く可能性が高いと分析しました。Social media is populist and polarising; AI may be the oppositehttps://www.ft.co