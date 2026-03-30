Snow Manの目黒蓮が30日、都内で行われた「キリンビール 晴れ風『新しくなる』発表会」に、カナダからの生中継で出席。内村光良からヘアスタイルを注目され、理由を説明した。【写真】巨大中継画面で登場した目黒蓮、全力でお題に挑戦同発表会は、「キリンビール 晴れ風（以下、晴れ風）」のブランド初フルリニューアルと新TVCM解禁に合わせて実施。キャストのうち、目黒は生中継での参加となり、内村、天海祐希、今田美桜は会