第９８回センバツ高校野球大会（甲子園）の決勝は３１日午後０時半から、智弁学園（奈良）と大阪桐蔭が激突する。春夏１０度目の日本一を目指す大阪桐蔭は３０日、兵庫・西宮市内で練習を行い、決勝に備えた。２年生ながら今大会３勝を挙げている身長１９２センチ左腕・川本晴大は、キャッチボールなどで調整した。１回戦の熊本工戦ではＮＰＢスカウトの計測で最速１５１キロをマークし、１４奪三振の完封勝利。準決勝の専大松