「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」やハリー・ポッター ショップ各店舗から、春の新作グッズとして「クィディッチコレクション」が登場。春のおでかけにぴったりなアスレジャーや雑貨が登場する、スポーティーでレトロな新コレクションです☆ 『ハリー・ポッター』クィディッチコレクション 発売日：2026年4月1日（水）販売店舗：スタジオツアーショップ、ハリー・