富士山の大規模噴火に備え、どのような対策をしたらよいか。内閣府が新たな動画を公開しました。富士山が大規模噴火した場合、火山灰により、首都圏を含む広い範囲で交通やライフラインに深刻な被害が出ると想定されています。きょう、内閣府は求められる対策などを説明する動画を公開しました。「富士山が本当に噴火したのか。すごいことになってるね」「車の走行困難や物資供給支障などにより、移動や買い物の制限が数日続くこと