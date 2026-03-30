全国無料放送の「BS12 トゥエルビ」を運営するワールド・ハイビジョン・チャンネルは、昨年3月に公式YouTubeチャンネルを開設した『ハワイに恋して！（ハワ恋）』に、新たなナビゲーターとして三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎を迎え、リニューアルを図る。リニューアル記念として、5月3日午後6時から『ハワ恋』をBS12 トゥエルビで放送する。【写真】おいしそう！豪快に麺をすする山下健二郎円安の影響もあり、物価高に歯