フランス・パリからイタリア・ミラノに“短期移住”している元アナウンサーの中村江里子（57）が、30日までに自身のインスタグラムを更新。新たな“愛車”候補に試乗したことを明かした。【貴重写真】1950年代に一世を風靡した“バブルカー”…オリジナルの『イセッタ』内外装全部見せ中村は「ここ最近の出来事。数ヶ月後にはパリに戻ります」と書き出し、「子供達もいましたし、次女の試合や買い出し含めて活躍していた車は一