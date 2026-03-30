俳優の満島ひかりさん（40）が3月30日、自身のインスタグラムを更新。モデルの浅野啓介さんとの結婚と妊娠を発表しました。【写真を見る】【 満島ひかり 】結婚と妊娠を発表お相手はモデル・浅野啓介さん「お腹の中には新しい命が宿っております」（コメント全文）「snsでのご報告になります」と題し、「皆さまへこんにちは本日はご報告があります」「浅野啓介さんと満島ひかりは先ほど婚姻届を提出し結婚いたしましたそし