タレントの上沼恵美子（70）が30日、パーソナリティーを務めるABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に生出演。若き日の失礼な態度を振り返った。上沼は前夜、YouTubeで1972年（昭47）〜75年（昭50）年のヒット曲のワンコーラスを「一睡もせず、夢中になって聞いた」といい、当時のアイドルの話題に。上沼は、姉の芦川百々子と海原千里・万里として、日本テレビ系「ヒット’76」で司会を務めていたが、「代々木の山野ホールで公開録