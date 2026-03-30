中国外務省は、日華議連懇談会の会長を務める古屋圭司元国家公安委員長に対し、資産凍結などの制裁を発表しました。中国外務省は30日午前、自民党の古屋圭司衆議院議員（73）に対し、中国国内の不動産などあらゆる資産の凍結や、ビザ発給の停止などの制裁措置を発表しました。古屋議員は台湾との友好関係を重視する超党派の議員連盟「日華議員懇談会」の会長を務めていて、3月16日に台湾で、頼清徳総統と面会していました。中国外