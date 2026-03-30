女優満島ひかり（40）が30日、インスタグラムを更新。モデル浅野啓介（32）との結婚と妊娠を発表した。満島は「浅野啓介さんと満島ひかりは先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました。そしてお腹の中には新しい命が宿っております」と報告した。浅野も同じ文面で「浅野啓介と満島ひかりさんは」と、相手方にさん付けする呼び方で公表。黄色のチューリップの写真もアップしている。浅野が所属するモデル事務所などによると、浅野は