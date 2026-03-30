大相撲の春巡業が３０日、大阪・寝屋川市で本格的に始まった。同市出身の幕内・豪ノ山（武隈）が土俵上でぶつかり稽古を行うと大きな歓声を受けた。相撲を取る稽古は行われなかったが、「ド地元なのでうれしい」と元気をもらった様子だった。同市の子どもに稽古をつけ、「寝屋川の子どもが力士に憧れてくれたらうれしい」と話した。春場所は途中まで９勝１敗と先頭を走ったが、１１日目から４連敗。当時・関脇だった霧島（音羽