タレントの神部美咲（じんぶ・みさき）が推し馬の引退を惜しんだ。２９日にインスタグラムで「高松宮記念、ナムラクレアのラストラン」と始めて、「彼女への感謝の気持ちを込めて、今日は単勝１点勝負！」とつづり単勝１０００円の馬券を公開。結果は６着だった。神部は「どんな時も一生懸命に走ってくれるナムラクレアは、本当にかっこいい存在でした浜中騎手、そして陣営の皆様、長い間本当にお疲れ様でした」と感謝を述