日本銀行は３０日、１８、１９日に開いた金融政策決定会合の「主な意見」を公表した。中東情勢の緊迫に伴う原油価格の上昇を受け、今後も物価高が続くとの見方が広がり、政策委員からは「躊躇（ちゅうちょ）なく利上げに進む必要がある」といった声が上がっていた。中東関連では、「ガソリン価格の上昇など、経済的悪影響が表れ始めており、予断を許さない」との発言があった。原油高や円安が「大きくインフレ（物価上昇）を押