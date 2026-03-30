タレント有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める29日放送のJFN系列ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。日本人メジャーリーガーの活躍ぶりに驚いた。有吉は「メジャーリーグ行ったメンバーがめっちゃ打ってない？」と日本人メジャーリーガーの活躍に触れ「すごいね、皆さん。村上なんて2戦連続ホームラン」と、デビューから2試合連続本塁打を放ったホワイトソックス村上宗隆内野手に言及。ブルー