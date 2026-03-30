夜間に車を運転していると、「ハイビームのままだと対向車がまぶしいのでは？」と気になってロービームのまま走り続ける人もいるかもしれません。しかし実は、警察は夜間の安全運転のために上手なハイビームの活用を推奨しています。 一方で、状況によってはハイビームのまま走行すると「減光等義務違反」となり、反則金が科される場合もあるのです。 本記事では、警察庁がハイビー