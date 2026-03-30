居酒屋で食事をした後、会計をしたときに「お通し代」に加えて「サービス料」が請求され、驚いた経験がある人もいるかもしれません。特に、メニューや店内にサービス料についての記載が見当たらなかった場合、「本当に支払わないといけないのか」と疑問に感じることもあるでしょう。 飲食店のサービス料は、客側には分かりにくいと感じることもありますが、客は同意なく請求されたものも支払わなけれ