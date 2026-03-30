自動車の購入方法は多様化しており、従来の自動車ローンに加え、残価設定型ローン（残クレ）を選択する人も増えています。残クレは月々の支払いを抑えながら新車に乗れる点が特徴で、販売店から提案される機会が多い購入方法の1つです。 自動車ローンを利用して中古車を購入した人の中には、「残クレなら月々の支払いが同じくらいで新車に乗れる」と聞き、気になるケースもあるでしょう。確かに月額