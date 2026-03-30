出張から戻るたびに職場へお土産を配る。休暇明けにお土産を配る。 かつては「社会人のマナー」とされることもありましたが、最近では「買わない派」も増えているといいます。働くメンバーの人数にもよりますが、「毎回3000円は正直きつい」「買わない人もいるのに自分だけ負担している気がする」と思う人もいるのではないでしょうか。 果たして、出張後や休暇明けの手土産は必要なのでしょうか。それとも時