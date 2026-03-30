直近のビットコイン相場は大きな盛り上がりを見せているようです。資産形成を考える方にとって、この上昇ぶりは無視できないでしょう。 しかし、暗号資産は「税金が高い」というイメージが強く、投資を躊躇することも多いのではないでしょうか。実は今、暗号資産の税制が大きく変わろうとしています。今回は、改正の内容と資産形成における可能性を解説します。 令和8年税制改正大綱では暗号資産の「分離課税化