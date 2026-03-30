元夫の遺族年金を受け取っているという話を聞いて、驚いた経験を持つ人もいるかもしれません。すでに離婚しているのになぜ年金をもらえるのか、受給の理由や仕組みに疑問を抱く人もいるのではないでしょうか。 本記事では、離婚後にもかかわらず遺族年金を受け取れる条件や、具体的な金額の仕組みについて詳しく解説します。 遺族年金とは 遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者が亡くなったとき、被保