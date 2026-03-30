B‐Rサーティワンアイスクリームは、任天堂のNintendo Switch向けソフト『スーパーマリオギャラクシー』とのコラボレーションキャンペーンを、2026年4月1日から5月7日までの間、実施する。『スーパーマリオギャラクシー』の世界を表現した新作フレーバーのほか、コラボ限定デザインのダブルカップやサンデーなど、期間限定商品を多数ラインアップする。いずれも、なくなり次第終了。※記事中の価格はいずれも税込表記。店内飲食と