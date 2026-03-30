NCTのジャニーが、始球式で豪快なピッチングを披露した。ジャニーは3月29日、ソウル・蚕室（チャムシル）野球場で開催された2026年KBOリーグのLGツインズ対KTウィズ戦で始球式を務めた。【独自写真】ジャニー、始球式で豪快ピッチングこの日ジャニーは、赤色が映えるLGツインズのユニフォームにジーンズを合わせた爽やかな着こなしを披露。ユニフォームの袖から覗くたくましい二の腕が会場の視線を釘付けにした。マウンドに上がっ