協定の締結式赤磐市役所26日 災害が起こった時に一時的に身の安全を確保するための「一時避難場所」。その一時避難場所に岡山県赤磐市の「寺」が手を挙げ、市と協定を結びました。 （安禅寺／村上大雄 住職）「避難所まで遠いという声があったりとか、避難所の数が足りていないという声があった。物資や人・ボランティアが集まる拠点になれば」 新たに災害時の指定緊急一時避難場所となったのは、赤磐市馬屋にあ