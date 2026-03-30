「トクリュウ」犯罪の後ろ盾とされる指定暴力団・住吉会「幸平一家」の壊滅に向け、今年1月に設置された特別対策本部を来月1日から格上げし、体制強化を図ります。筒井洋樹 警視総監「東京の、そして日本の良好な治安を維持するため、早期に『幸平一家』の弱体化を図らなければなりません。関係部門があらゆる切り口から事件化を図り、『幸平一家』を壊滅に追い込んでいただきたいのであります」今年1月に設置され、警視庁と