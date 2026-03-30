中国・北京でことし5月から市内全域でドローンの販売や貸し出しを原則禁止とすることが発表されました。北京市政府は27日、ことし5月1日から市内全域で団体及び個人に対してドローンやその部品の販売、貸し出しを原則禁止することを発表しました。すでに購入済みで登録を済ませているものを除き、新たにドローンを市内に持ち込むことも禁止されます。また、市内でドローンを使用する際には、事前に申請が必要となりました。違反し