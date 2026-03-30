俳優仲野太賀（33）が30日、都内で「明星一平ちゃん夜店の焼そば袋めん」新商品発表会に出席した。4月6日から、東日本エリア限定で袋めんタイプの焼きそばを発売する。仲野は24年からブランドキャラクターを務め、CMにも出演。「今年も引き続きご一緒できて光栄。31年続く歴史のある商品に携われて感慨深い」と話し、「一平ちゃんはカップ焼きそばのイメージがあるので、袋めんの一平ちゃんは新鮮」と興味津々だった。現在NHK