ボーイズグループTOMORROW×TOGETHERが、4月13日に8枚目ミニアルバム「7TH YEAR：A Moment of Stillness in Thorns」を発表する。韓国通信社のニュース1は29日、「昨年8月に所属事務所のビッグヒット・ミュージックと全員が再契約を結んだ後、初めてリリースするグループアルバム」と報じた。19年3月4日にミニアルバム「The Dream Chapter：STAR」でデビュー。7年目を迎え、アルバム名「7TH YEAR」は、これまでの7年間を表現してい