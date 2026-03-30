3月29日午前8時42分、九寨溝景区で日々の定例パトロールを行っていた職員が、景区内の桟道で1頭のジャイアントパンダの姿を発見しました。保護区の生物多様性モニタリングステーションの専門家は、現場観察と映像解析の結果、この野生のジャイアントパンダについて、年齢が2〜3歳前後、体重が約50キロ、成長段階にある亜成体のジャイアントパンダである可能性が高いと判断しました。29日午後、同ステーションの職員がジャイアント