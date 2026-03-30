「GU」は、4月3日（金）から、『名探偵コナン』とのコラボコレクションを全国の店舗およびオンラインストアで発売する。【写真】安室透や赤井秀一のデザインも！『名探偵コナン』×「GU」コラボ商品一覧■Tシャツ＆パジャマを展開今回登場するのは、“物語の鍵を握る3つのKEY”をテーマに、作中に登場する重要人物や印象的なセリフ、物語に欠かせないモチーフを落とし込んだコレクション。KEY WORD（＝印象的なセリフ）とK