Mr.Childrenの桜井和寿（56）が29日に放送されたTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。同バンドの今後について語った。同番組でMCの林修が「Mr.Childrenはいつまで続けられる予定ですか？」と質問。桜井は「う〜ん」と迷いを見せながら、「続けられるだけ続けたいと思いますけど、メンバーの誰か一人でも、“あれ？ちょっと違うんだよな”って思うと続かなくなるし」と語った。また自身について「あとはもう身体