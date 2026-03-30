俳優の満島ひかりさん（40）が30日、自身のインスタグラムで結婚と妊娠を発表しました。お相手はモデルの浅野啓介さんだということです。満島さんは、自身のインスタグラムに黄色い花や風景の写真とともに文書を投稿。お相手の浅野さんとともに直筆の署名を記しています。■満島ひかりさん・浅野啓介さんのコメント全文皆さまへこんにちは本日はご報告があります浅野啓介さんと満島ひかりは先ほど婚姻届を提出し結婚いたしましたそ