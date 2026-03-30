フリーアナウンサーの滝川クリステル（48）が29日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。夫・小泉進次郎防衛相（44）との結婚式でのエピソードを披露した。「ウエディングの時ちょっと痩せません？いろんな気苦労で」と回想。「指輪がゆるゆるになっちゃって…ゆるゆるしてきたと思って付けてたらポーンって指輪が飛んでって」と明かした。「ウッドデッキのところからポトンって。そこからどっか