女優の満島ひかり（40）が30日、自身のインスタグラムを更新。モデルの浅野啓介(32)との結婚と妊娠を発表した。2026年は国民的女優の結婚報告が相次いでいる。満島のインスタグラムに連名の文書が掲載され、「皆さまへこんにちは本日はご報告があります浅野啓介さんと満島ひかりは先ほど婚姻届を提出し結婚いたしましたそして お腹の中には新しい命が宿っております」と結婚と妊娠を同時に発表した。「周りからの