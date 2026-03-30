７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」が３０日、都内で行われた「ほっともっと」の新ＣＭ発表会に参加した。「ほっともっと」がアジアフェア第一弾として新商品「焼肉ビビンバ」を開発。ＣＡＮＤＹＴＵＮＥは新ＣＭ「ほっともっとアジアフェア！屋に聞くビビンバ篇」に出演する。ＣＭ撮影では焼肉ビビンバを持ちながらの撮影で、小川奈々子は「個人的には食べることが大好きなので、本物のお弁当を持っていたの