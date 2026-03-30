バスケットボールＢ２ベルテックス静岡は３０日、ＰＦ加納誠也（３６）が２０２５―２６シーズンをもって現役引退することを発表した。愛知県尾張旭市出身の加納は１１年に筑波大から当時ＪＢＬの三菱電機に入団。千葉Ｊ、山形、福岡などを経て２０年から現チームに加入した。ベルテックス静岡で６シーズン目の今季限りでユニホームを脱ぐことになった。チームを通じた本人のコメントは以下の通り。「ベルテックス静岡に関