ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は２９日（日本時間３０日）の本拠地アスレチックス戦に「５番・三塁」で出場し、４回にメジャー初本塁打となるソロを放った。４打数１安打１打点の活躍でチームは５―２で勝ち、開幕３連勝を飾った。最高のスタートを切ったブルージェイズだが、投手陣の奮闘も光った。先発の左腕・ラウアーは５回１／３を投げて２失点も９奪三振の力投。その後も救援陣が敵打線を寄せ付けず、計１５三