◆米大リーグブルージェイズ５ー２アスレチックス（２９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）トロントのロジャースセンターで岡本和真が右中間にメジャー１号本塁打を放ち、ゆっくりと走り出したがなぜか一塁ベース後方のカメラマン席には日本の通信社のカメラマンがぽつり、ガラガラだった。現地メディアは３回、サンチェスの２ランの送信作業中で、４回先頭の岡本の本塁打の大歓声をカメラマンルームで聞いていた。