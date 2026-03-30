エリキ PHOTO:Getty Images 町田ゼルビアが3月28日、明治安田J1百年構想リーグ地域リーグEASTで川崎フロンターレとホームで対戦。 後半退場者を出しながら1-1からのPK戦を3-1で制し、勝ち点を17としてEASTの2位に浮上した。6位の川崎は前節の90分負けに続いての黒星で勝ち点は11。 町田はAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）参戦の影響で未消化となっていた川崎戦に臨み、前後半で流