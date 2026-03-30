フジテレビ系ドラマ「東京Ｐ．Ｄ．警視庁広報２係」公式Ｘは３０日、更新され「本当に火曜ドラマは大変だったんです…」と本音を吐露している。冬スタートのドラマが次々最終回を迎える中、「東京Ｐ．Ｄ．」はまだ最終回を迎えない。３１日は第１０話。９話では幹事長爆殺未遂事件の真犯人が名乗りを上げているが、すでに別の人物を犯人と断定している公安は、時効を理由に再捜査を認めない。だが実際は、真犯人は海外で生活