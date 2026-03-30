タレント有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める29日放送のJFN系列ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。最終回を迎えたTBS系「アッコにおまかせ！」について語った。「アッコ−」は29日にレギュラー放送最終回を迎え、40年の歴史に幕を下ろした。有吉は「『アッコにおまかせ！』が終わりまして」とこの話題に触れると、「40年だって。ずいぶん“任せて”きたよ」と笑いを交えた。自身がMCを務め