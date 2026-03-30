埼玉の南北を貫く「埼玉スタジアム線」の顔が、スマートに生まれ変わります。埼玉高速鉄道は、開業以来走り続けてきた2000系車両（全10編成60両）の大規模改修を2027年度から開始すると発表しました。最大の特徴は、改修専用の工場を持たないという弱点を逆手に取った「自社基地内での施工」です。専用の改修工場を持たない同社にとって、従来は外部の改修工場への車両搬出が必要でありコスト増と工期の長期化が課題でした。しかし