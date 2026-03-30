【第87話】 3月28日公開 第87話「遠い女神の庭へ」を読む 【拡大画像へ】 講談社は3月28日、閃凡人氏によるマンガ「聖なる乙女と秘めごとを」第87話「遠い女神の庭へ」をヤンマガWebに公開した。 第87話では、「分かたれた肢」に憑かれて獣になってしまったクインを助けるために、イツキたちは欠け月の女神のもとへ向かう。 「聖なる乙女と秘めごとを」のページ