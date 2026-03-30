3月30日（現地時間29日、日付は以下同）。イースタン・カンファレンス5位のトロント・ラプターズ（41勝32敗）が、ホームのスコシアバンク・アリーナでイースト8位のオーランド・マジック（39勝34敗）と対戦した。 アウェーのマジックは、デズモンド・ベインのレイアップで先制し、第1クォーター残り5分30秒でパオロ・バンケロのショットが決まり、20－14で6点