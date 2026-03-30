アスタリスクは後場動意。一時プラス圏へ浮上した。きょう正午ごろ、新しいリニア搬送システム「ＡｓＲｅａｄｅｒＨＡＫＯＢＵ」（アズリーダーハコブ）のコンセプトモデルを発表した。研究開発してきたリニアモーター技術を発展させ、搬送体が浮上して走行する新しい搬送方式を採用しているとしており、好感した買いが入る場面もあった。 アズリーダーハコブはレールに接触し