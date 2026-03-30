環境管理センターが上げ幅を拡大している。午後１時ごろに国立環境研究所及び日本エヌ・ユー・エス（東京都新宿区、以下ＪＡＮＵＳ）との共同研究チームで、アスベスト繊維の計数作業を支援するＡＩシステムを開発したと発表しており、好材料視されている。 同システムは、位相差顕微鏡（ＰＣＭ）画像中の繊維検出に人工知能（ＡＩ）を適用することで、熟練分析者と同等の精度と分析時間で計数できる支援