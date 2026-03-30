トーア紡コーポレーションが地合い悪のなか底堅い動きとなっている。前週末２７日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表しており、これを好材料視した買いが下値に入っているようだ。上限を２０万株（自己株式を除く発行済み株数の２．２６％）、または１億２０００万円としており、取得期間は４月１日から６月３０日まで。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するほか、譲渡制限付株式報酬制